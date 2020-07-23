Полиция ищет вора, укравшего велосипед у работника поликлиники
Полицейские разыскивают мужчину, который днём 20 июля, находясь в детской поликлинике по улице Геологическая в Улан-Удэ, украл велосипед. Его оставил владелец в фойе первого этажа поликлиники. Работник каждое утро оставлял здесь велосипед, а вечером уезжал на нём домой.
Запирающих устройств владелец не использовал. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
О краже велосипеда мужчина также объявил в одной из групп в мессенджерах.
Участники группы заметили похожий велосипед на улице, подошли и начали расспрашивать, где был приобретён велосипед. Молодой человек растерялся и сбежал, бросив велосипед. Владелец, прибыв на место, опознал свой транспорт.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175, худощавого телосложения.
Был одет в мастерку тёмно-синего цвета, футболку белого цвета, брюки белого цвета, носит очки.
При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)34-82-62 или 112.
В Улан-Удэ вора велосипеда вычислили через мессенджеры
Происшествия, Фото:
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