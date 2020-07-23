Пьяный житель Бурятии поссорился со знакомой и угнал её машину

Мужчина украл куртку с ключами, когда владелица авто вышла из дома



В отдел полиции по Кабанскому району Бурятии обратилась 19-летняя жительница села Истомино. Она сообщила, что знакомый украл у неё имущество и угнал автомобиль стоимостью 250 тысяч рублей.



Вечером в дом девушки зашёл её пьяный знакомый, между ними произошла ссора. Пытаясь избежать дальнейшей перебранки, девушка вышла из дома. В её отсутствие мужчина схватил куртку хозяйки, в кармане которой были ключи от автомобиля, и ушёл. После он обнаружил ключи и решил угнать автомобиль.



Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Автомобиль возвращён владелице в исправном состоянии.



Мужчина нигде не работает, ранее судим за управление транспортным средством состоянии алкогольного опьянения.



За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

