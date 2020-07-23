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В Чите демонтируют торговую «самоволку»

В Чите демонтируют торговую «самоволку»
Происшествия,  Фото:департамент госимущества Забайкальского края
Принудительный демонтаж состоится 28 июля

В Чите демонтируют самовольно установленный объект торговли на улице Шилова, 93а. Об этом объявил департамент имущества региона.

Владелец торгового павильона был обязан освободить земельный участок от самовольно возведённого объекта торговли, но поскольку решение суда он не исполнил, судебный пристав-исполнитель в присутствии представителей департамента госимущества проведёт демонтаж в принудительном порядке 28 июля.

- Самовольно установленные объекты нарушают внешний облик города, не соответствуют утверждённому территориальному планированию и могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Работа по освобождению территории города Читы от незаконных построек будет продолжена, - передаёт слова краевого ведомства пресс-служба правительства Забайкалья.
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