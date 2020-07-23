В Бурятии вор протрезвел и сдался полиции

Мужчина сам принёс в участок украденную микроволновку
Утром 22 июля в пункт полиции посёлка Аршан Тункинского района Бурятии с повинной пришёл 47-летний сельчанин. Мужчина рассказал, что накануне днём, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в частный дом в посёлке. Взломав замок на входной двери, он украл из дома микроволновую печь.
Владельцы постоянно не проживают в своём доме, а используют его для отдыха.
Проснувшись на следующее утро, сельчанин обнаружил украденную микроволновку в своём доме и отправился к участковому с повинной.
Мужчина ранее судим за кражу, не работает, злоупотребляет алкоголем.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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