В Бурятии вор протрезвел и сдался полиции

Мужчина сам принёс в участок украденную микроволновку



Утром 22 июля в пункт полиции посёлка Аршан Тункинского района Бурятии с повинной пришёл 47-летний сельчанин. Мужчина рассказал, что накануне днём, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в частный дом в посёлке. Взломав замок на входной двери, он украл из дома микроволновую печь.



Владельцы постоянно не проживают в своём доме, а используют его для отдыха.



Проснувшись на следующее утро, сельчанин обнаружил украденную микроволновку в своём доме и отправился к участковому с повинной.



Мужчина ранее судим за кражу, не работает, злоупотребляет алкоголем.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





