В Бурятии горящий мусор отравляет воздух в селе

Пожарные выезжали на ликвидацию возгорания уже 23 раза



Вчера, 22 июля, в селе Талое Тункинского района Бурятии произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Пожарные и добровольные пожарные МО СП «Тунка» тушили пожар свыше 40 минут.



В результате пожара сгорел мусор на площади 100 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем.



Это далеко не первое загорание - с начала года пожарные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров на этом полигоне 23 раза.



Горящий мусор не только отравляет воздух продуктами горения, но и угрожает – в зависимости от местоположения – переходом огня на жилые дома, надворные постройки и лесные массивы, предупреждает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Кроме того, вечером 22 июля в селе Тарбагатай загорелся уголь открытого хранения. На момент прибытия пожарных из груды угля шёл дым. В результате пожара уголь сгорел примерно на площади 10 кв. м. «Причиной пожара послужило самовозгорание угля», - сообщили в агентстве ГО и ЧС.



