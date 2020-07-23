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В Улан-Удэ едва не сгорел водитель автомобиля

В Улан-Удэ едва не сгорел водитель автомобиля
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Водитель получил ожоги руки и лица

Накануне, 22 июля, на улице Дальневосточная в Улан-Удэ загорелся автомобиль. Возгорание произошло в моторном отсеке.

- В результате происшествия пострадал водитель автомобиля. С ожогами лица и рук первой степени он был эвакуирован в БСМП, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Судя по снимкам, пожар произошёл на заправке, а это означает, что возгорание могло быть крупными проблемами. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре во время пожара в СТО на улице Королёва пострадал мужчина, он получил ожоги рук
пожар автомобили
 
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