В центре Улан-Удэ в ДТП попало такси с пассажирами

Столкнулись «Рено» и «Тойота»
Накануне, 22 июля, около 13:00 в центре Улан-Удэ под путепроводом произошло ДТП. По словам очевидца, водитель автомобиля «Рено Логан» двигался в левом ряду по направлению в центр города. В иномарке находились пассажиры такси.
- Водитель совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ноах», - рассказал свидетель происшествия.
В ДТП никто не пострадал, иномарки получили незначительные механические повреждения.
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