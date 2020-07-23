Полёты могут возобновить во второй половине дня
Вылеты воздушных судов для поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 отложены из-за облачности, дождей и ветра. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный отряд.
- Поиски пока отложены. Вылет воздушных судов перенесён, ориентировано до полудня. Сейчас в районе поисков дождь, облачность и ветер, - сказал собеседник агентства.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии вечером 19 июля и не вышел на связь. Он отправился на облёт Тункинского и Окинского районов Бурятии, где планируется химобработка лесов от шелкопряда. На борту было шесть человек – два члена и экипажа и четыре других пилота, которым показывали местность.
Сейчас его поиски ведутся в Тункинском и Окинском районах Бурятии, также обследовали территорию Черемховского района Иркутской области.
В авиакомпании «Феникс» пилотов пропавшего воздушного судна назвали «опытнейшими», а также уверили, что самолёт 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии».
По факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». У следствия есть основания полагать, что пассажиры и члены экипажа могли пострадать.
Поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии отложены из-за непогоды
Происшествия, Фото:
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