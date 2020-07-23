 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

22 Июля

Популярное

В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»

В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина вырубил сосен на 28 тысяч рублей

В Заиграевском районе Бурятии в лесу СПК «Талецкое» участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого за кражу, не работающего 62-летнего местного жителя. Мужчина неподалёку от посёлка Звёздный незаконно вырубил три кубометра сосны. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.

Полицейские у него изъяли заготовленную древесину, грузовик и бензопилу.

За незаконную вырубку леса возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии отложены из-за непогоды
Поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии отложены из-за непогоды
Происшествия, 23.07.2020
Полёты могут возобновить во второй половине дня
В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 23.07.2020
Мужчина вырубил сосен на 28 тысяч рублей
В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром
В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром
Происшествия, 23.07.2020
При задержании пьяная женщина переползла на заднее сидение
В Бурятии в центральной экологической зоне Байкала разрослась свалка
В Бурятии в центральной экологической зоне Байкала разрослась свалка
Происшествия, 23.07.2020
В Усть-Баргузине нет места накопления твёрдых коммунальных отходов
В Бурятии рыбаков всю ночь носило в шторм на надувной лодке
В Бурятии рыбаков всю ночь носило в шторм на надувной лодке
Происшествия, 23.07.2020
Поиски велись всю ночь в нулевую видимость
В Заиграевском районе Бурятии нашествие змей
В Заиграевском районе Бурятии нашествие змей
Происшествия, 23.07.2020
Змеиные аномалии могут быть связаны с рубками лесов
В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки
В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки
Происшествия, 23.07.2020
Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись
В Бурятии медведь задрал быка возле детской площадки
В Бурятии медведь задрал быка возле детской площадки
Происшествия, 23.07.2020
Рёв умирающего быка слышала половина посёлка
Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Происшествия, 23.07.2020
Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии
В Бурятии алкоголик воровал ради выпивки
В Бурятии алкоголик воровал ради выпивки
Происшествия, 23.07.2020
Рецидивиста отправили на пять лет в колонию
Забайкалец вырастил более 1000 кустов мака
Происшествия, 23.07.2020
Он устроил плантацию на заброшенной территории
Село в Бурятии спасли от пожара
Село в Бурятии спасли от пожара
Происшествия, 23.07.2020
Лесной пожар возник вблизи села Калёново
В Улан-Удэ возле рынка произошло ДТП с маршруткой
В Улан-Удэ возле рынка произошло ДТП с маршруткой
Происшествия, 23.07.2020
Авария произошла напротив рынка «Крестьянский»
15 выпускников в Улан-Удэ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
15 выпускников в Улан-Удэ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Происшествия, 23.07.2020
Максимальный результат показали выпускники 11 школ и гимназий

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^