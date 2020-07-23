В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»

Мужчина вырубил сосен на 28 тысяч рублей
В Заиграевском районе Бурятии в лесу СПК «Талецкое» участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого за кражу, не работающего 62-летнего местного жителя. Мужчина неподалёку от посёлка Звёздный незаконно вырубил три кубометра сосны. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.
Полицейские у него изъяли заготовленную древесину, грузовик и бензопилу.
За незаконную вырубку леса возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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