В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром





В селе Тарбагатай сотрудники вневедомственной охраны женщину, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на женщину, которая вышла из продуктового магазина с пакетами, села за руль и поехала. Во время выезда с парковки супермаркета водитель грубо нарушила правила дорожного движения – выехала на встречную полосу, не включила указатели поворота и рванула по центральной улице на большой скорости.Росгвардейцы проследовали за автомобилем, заблокировав его в проулке. К удивлению сотрудников, водитель перелезла на заднее сиденье. Во время задержания она заявила, что не управляла автомобилем.Задержанная была передана сотрудникам дорожно-патрульной службы. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, более 1 промилле.В ходе разбирательства также выяснилось, что 30-летняя жительница Тарбагатая ранее уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена водительских прав.