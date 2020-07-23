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В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром

В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
При задержании пьяная женщина переползла на заднее сидение

В селе Тарбагатай сотрудники вневедомственной охраны женщину, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на женщину, которая вышла из продуктового магазина с пакетами, села за руль и поехала. Во время выезда с парковки супермаркета водитель грубо нарушила правила дорожного движения – выехала на встречную полосу, не включила указатели поворота и рванула по центральной улице на большой скорости.

Росгвардейцы проследовали за автомобилем, заблокировав его в проулке. К удивлению сотрудников, водитель перелезла на заднее сиденье. Во время задержания она заявила, что не управляла автомобилем.

Задержанная была передана сотрудникам дорожно-патрульной службы. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, более 1 промилле.

В ходе разбирательства также выяснилось, что 30-летняя жительница Тарбагатая ранее уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в Улан-Удэ пьяная женщина-водитель ломала комедию перед сотрудниками ГИБДД, отказываясь снимать медицинскую маску
водители Росгвардия алкогольное опьянение
 
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