Змеиные аномалии могут быть связаны с рубками лесов
В Заиграевском районе Бурятии зафиксировано нашествие змей, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
- Многие нашли их у себя в огородах. Мысли о том, что это гадюка. Очень похожи они. В основном были найдены змеи по улице Русина (частный сектор) и улице Ленина, - поделился житель села Новая Брянь.
Жительницу посёлка Онохой Татьяну змея укусила.
- Дочь собралась идти в магазин. Прибежала и сказала, что там змея. Я надела резиновые перчатки и пошла смотреть. Увидела за щитом хвост. Подумала всё-таки, что это ящерица и взяла за хвост, но она меня укусила за палец, - рассказала женщина.
Татьяна посадила змею в стеклянную банку, закрыла крышкой и поехала в больницу.
- Отека не было. Было посинение, где укусила змея, и по руке покалывание, как будто иголками. Врачи осмотрели руку, всё хорошо, - поделилась жительница Онохой.
В группе «Заиграево-инфо» отмечается, что это был вид – крысиный полоз. Такие змеи не ядовитые, но могут напасть и укусить, если их побеспокоить.
Причины аномалии, при которой змеи выползают к людям, могут быть в недостатке воды и пищи, а также в пожарах и вырубках лесов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июля в Этнографическом музее в Улан-Удэ пятилетнего мальчика укусила змея. Подобный случай произошёл в музее впервые. Ребёнка выписали из больницы 18 июля.
В Заиграевском районе Бурятии нашествие змей
Происшествия, Фото:
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