Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись
В Катангском районе Иркутской области ведутся поиски двух местных жителей, пропавших 21 июля во время сплава по реке Нижняя Тунгуска.
Компания из пяти человек на моторной лодке «Казанка» вышла из села Ербогачен по направлению к селу Хамакар.Расстояние между сёлами приблизительно 150 км.
Примерно в 35 км от села Ербогачен во время движения двигатель моторной лодки внезапно остановился. В результате чего гребной волной, образовавшейся во время движения, захлестнуло лодку, и судно начало постепенно тонуть.
- Судоводитель видел, как его пассажиры, пытаясь спастись, поплыли к разным берегам, и сам поплыл к правому берегу реки, к которому направились женщина и мужчина. Ещё двое мужчин поплыли к левому берегу. Расстояние от места происшествия до правого берега реки Нижняя Тунгуска примерно 60 метров, глубина от двух до четырех метров. До левого берега реки порядка 40 метров, глубина от полутора до двух метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Доплыв до правого берега, трое спасшихся не смогли отыскать своих односельчан, направившихся на левый берег.
Известно, что судоводитель нарушил сразу несколько правил – пассажиры были без спасательных жилетов, число пассажиров было больше, чем вмещает судно.
Поисковые работы, в ходе которых было обследовано более 20 км вниз по течению, результатов не дали. Работа по поиску двоих мужчин продолжается.
В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поиски велись всю ночь в нулевую видимость
Змеиные аномалии могут быть связаны с рубками лесов
Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись
Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии
Рецидивиста отправили на пять лет в колонию
Он устроил плантацию на заброшенной территории
Лесной пожар возник вблизи села Калёново
Авария произошла напротив рынка «Крестьянский»
Максимальный результат показали выпускники 11 школ и гимназий
COVID-19 подтвердили ещё почти у 40 человек
У умершего пациента, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
Рёв умирающего быка слышала половина посёлка
Запрещённые капсулы для коррекции веса обнаружили забайкальские таможенники
При досмотре у рецидивиста обнаружили украденный телефон
Происшествие случилось возле моста «Бегущая лань»