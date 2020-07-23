В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись



В Катангском районе Иркутской области ведутся поиски двух местных жителей, пропавших 21 июля во время сплава по реке Нижняя Тунгуска.



Компания из пяти человек на моторной лодке «Казанка» вышла из села Ербогачен по направлению к селу Хамакар.Расстояние между сёлами приблизительно 150 км.



Примерно в 35 км от села Ербогачен во время движения двигатель моторной лодки внезапно остановился. В результате чего гребной волной, образовавшейся во время движения, захлестнуло лодку, и судно начало постепенно тонуть.



- Судоводитель видел, как его пассажиры, пытаясь спастись, поплыли к разным берегам, и сам поплыл к правому берегу реки, к которому направились женщина и мужчина. Ещё двое мужчин поплыли к левому берегу. Расстояние от места происшествия до правого берега реки Нижняя Тунгуска примерно 60 метров, глубина от двух до четырех метров. До левого берега реки порядка 40 метров, глубина от полутора до двух метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Доплыв до правого берега, трое спасшихся не смогли отыскать своих односельчан, направившихся на левый берег.



Известно, что судоводитель нарушил сразу несколько правил – пассажиры были без спасательных жилетов, число пассажиров было больше, чем вмещает судно.



Поисковые работы, в ходе которых было обследовано более 20 км вниз по течению, результатов не дали. Работа по поиску двоих мужчин продолжается.



