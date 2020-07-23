В Улан-Удэ возле рынка произошло ДТП с маршруткой

Авария произошла напротив рынка «Крестьянский»
Накануне около 10 часов утра напротив рынка «Крестьянский» в Улан-Удэ произошло ДТП. На улице Тулаева столкнулись микроавтобус «Пежо Боксер», ехавший по маршруту № 15, и автомобиль «Хонда Фрид». За рулём легковушки находился пенсионер.
- Пожилой водитель «прижался» к автобусу и произошло столкновение, - рассказал очевидец.
В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные механические повреждения.
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