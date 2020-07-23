Бурятия перешагнула отметку в 3800 случаев коронавируса

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 23 июля в Бурятии зарегистрировано 3824 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2155.
Накануне суточный прирост составил всего +19 больных, это было очень мало по сравнению с обычными показателями. Сегодня всё вернулось к более привычному темпу – за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 38 человек.
Из 38 новых случаев: 13 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
- Круг контактных лиц составляет 915 человек, все лабораторно обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 846 тыс. кв.м., - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время от COVID-19 в республике выздоровели 3035 человек, в том числе накануне 53 человека.
Умерли 39 пациентов с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 66-летний тяжёлый пациент, лежавший в реанимации.
Сейчас проходят лечение в стационарах республики 350 больных. Среди госпитализированных 17 детей. На амбулаторном лечении находятся ещё 400 пациентов с лёгким течением болезни.
- В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся три тяжёлых пациента, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации семь взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – один пациент (старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации пять человек, на ИВЛ – один, - уточнили в оперштабе.
Занятость коечного фонда больными сократилась до 36,3 %.
Как сообщал «Байкал-Daily», в кяхтинском селе Убур-Киреть сняли карантин, введённый после вспышки коронавируса.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов обещал поддержать бизнес, которому пока нельзя начать работу.
За всё время от COVID-19 в республике выздоровели 3035 человек, в том числе накануне 53 человека.
Умерли 39 пациентов с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 66-летний тяжёлый пациент, лежавший в реанимации.
Сейчас проходят лечение в стационарах республики 350 больных. Среди госпитализированных 17 детей. На амбулаторном лечении находятся ещё 400 пациентов с лёгким течением болезни.
- В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся три тяжёлых пациента, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации семь взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – один пациент (старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации пять человек, на ИВЛ – один, - уточнили в оперштабе.
Занятость коечного фонда больными сократилась до 36,3 %.
Как сообщал «Байкал-Daily», в кяхтинском селе Убур-Киреть сняли карантин, введённый после вспышки коронавируса.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов обещал поддержать бизнес, которому пока нельзя начать работу.