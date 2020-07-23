Происшествие случилось возле моста «Бегущая лань»
Накануне вечером, 22 июля, на реке Селенга спасли 34-летнего мужчину. Происшествие случилось в районе моста «Бегущая лань» в Улан-Удэ. Мужчину передали бригаде сотрудников Центра медицины катастроф, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ полицейские и очевидцы спасли из реки подростка, который не мог выбраться на сушу из-за сильного течения.
В Улан-Удэ спасли утопающего мужчину
Происшествия, Фото:
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