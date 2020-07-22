В Иркутской области бандиты похищали людей и вымогали деньги

Участники банды на автомобилях подъезжали к месту нападения и похищали людей
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми иркутян, подозреваемых в создании банды (ч.1 и ч.2 ст. 209 УК РФ).
Ранее фигурантам дела было предъявлено обвинение в совершении девяти эпизодов преступной деятельности – похищение человека, разбой и вымогательство. За незаконный оборот оружия и бандитизм следователи предъявят обвинение в ближайшее время, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, с января по июнь 2019 года в Иркутске участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения, откуда похищали людей. С целью вымогательства имущества, потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали и угрожали оружием.
В результате потерпевшие соглашались с незаконными требованиями и передавали им свое имущество – автомобили либо деньги. В нескольких преступлениях подозреваемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов, действовали дерзко и цинично.
Следователями СК России установлено, что от действий банды пострадали 8 человек.
Так, в марте прошлого года в Ленинском районе Иркутска подозреваемые похитили мужчину, а затем вывези его на пустырь в мкр. Березовый. Молодые люди избили его и выстрелили из травматического оружия. Потерпевшему удалось вырваться от нападавших и скрыться.
В мае 2019 года бандиты блокировали автомобиль «Тойота Королла», которой управлял ранее им не знакомый мужчина. Один из обвиняемых, угрожая потерпевшему пистолетом, выстрелил в воздух, а затем пересадили его в свой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток.
Всё это время его били, одевали наручники, требуя за освобождение 2 млн рублей. После того, как родственники потерпевшего передали часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.
8 человек - руководитель и участники банды содержатся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области бандиты похищали людей и вымогали деньги
Происшествия, Фото:
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