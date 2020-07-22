Лидер преступного сообщества также подозревается в незаконном обороте героина
В Забайкальском крае в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина, возбудили уголовное дело по факту отмывания денег (частью 4 статьи 174.1 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Летом 2019 года оперативники пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Возбуждены уголовные дела по статьями 210 и 228.1 УК РФ. На сегодняшний день установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.
- По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем, - добавила Ирина Волк.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.
В Забайкалье лидер наркобанды подозревается в отмывании 21 млн
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