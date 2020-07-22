Улан-удэнец рассчитался чужой картой в магазине у дома

19-летнего улан-удэнца задержали благодаря записи видеокамеры магазина



В Октябрьском районе Улан-Удэ 20 июля в полицию поступило заявление от 42-летней местной жительницы о краже денег с утерянной ею банковской карты. Всего было украдено более девяти тысяч рублей. Потерпевшая заблокировала карту.



Полицейские установили, что чужими деньгами во рассчитался в магазине в районе остановки общественного транспорта «Гормолзавод». Кроме того, они выяснили, что он постоянный посетитель торговой точки и, вероятно, проживает неподалеку.



- Из магазина сотрудники полиции изъяли видеозапись. Уже вскоре 19-летний улан-удэнец был задержан. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает, учебу в техникуме бросил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество».

