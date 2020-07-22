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В Улан-Удэ двое мужчин потеряли сознание в колодце

В Улан-Удэ двое мужчин потеряли сознание в колодце
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ЧП произошло на улице Дорожная

Накануне днём, 21 июля, в Центр медицины катастроф Бурятии позвонил очевидец и сообщил о происшествии. На улице Дорожная в Улан-Удэ при выполнении ремонтных работ в канализационном колодце потерял сознание мужчина 64 лет. К нему на помощь спустился молодой человек 28 лет и также потерял сознание.

- На место происшествия немедленно выехала бригада экстренного реагирования. К моменту прибытия пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из колодца. После осмотра и оказанной помощи пациенты отказались от госпитализации в стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Что стало причиной инцидента, пока не сообщается. Отметим, чаще всего подобные несчастные случаи происходят из-за скопления газа в колодце. Как сообщал «Байкал-Daily», подобный случай был на улице Мукомольная в сентябре 2017 года. Тогда сразу четверо людей погибли, пытаясь помочь друг другу и спускаясь в отравленный газом подвал. 
несчастный случай
 
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