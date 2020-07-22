Улан-удэнец покатил украденную бетономешалку по улицам

Без бетономешалки остались рабочие, ремонтирующие теплотрассу



Ночью 21 июля сотрудники ППС в ходе несения службы на улице Комсомольская в Улан-Удэ заметили молодого человека, который катил по дороге бетономешалку. При приближении патруля он бросился бежать, но полицейские кинулись следом и задержали.



Выяснилось, что возвращавшийся из бара 25-летний улан-удэнец украл бетономешалку у бригады, занимающейся ремонтом теплотрассы на улице Октябрьская. Оставшись незамеченным для охранника, нетрезвый горожанин укатил бетономешалку от строительного вагончика.



Украденным вор планировал пользоваться сам.



Ранее он не судим. Имеет высшее образование, трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



