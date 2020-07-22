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В Северо-Байкальском районе Бурятии выбросы котельной содержали бензапирен

В Северо-Байкальском районе Бурятии выбросы котельной содержали бензапирен
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Этот токсичный углеводород обладает сильнейшей канцерогенной активностью

В Бурятии Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка эксплуатации котельных в четырёх сельских поселениях Северо-Байкальского района республики.

Природоохранной прокуратурой было установлено, что в нарушение требований природоохранного законодательства эксплуатирующими организациями не все объекты были поставлены на учёт в качестве оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Также на котельных не осуществлялся производственный экологический контроль, программа такого контроля не была разработана и не утверждена, отчёты об экологическом контроле в органы Росприроднадзора не предоставлялись.

Кроме того, выяснилось, что выбросы в атмосферу с одной из котельных, работающих на угле, содержали бензапирен, который относится к наивысшему классу опасности, обладает чрезвычайной токсичностью и сильнейшей канцерогенной активностью. Несмотря на это, котельная не была оснащена установками очистки газов и средствами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд, потребовав устранить допущенные нарушения. Исковые заявления находятся на рассмотрении суда, сообщает Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
природоохранная прокуратура Северо-Байкальский район Бурятия экология загрязнение воздуха
 
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