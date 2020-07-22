В Иркутске в отсутствие хозяина сгорел балкон

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в пятиэтажке



В Иркутске накануне вечером на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Красноярская. Очевидцы сообщали о том, что на третьем этаже горит балкон. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта.



Пожар произошёл на балконе четырёхкомнатной квартиры, хозяин которой на месте пожара отсутствовал. На момент прибытия пожарной охраны балкон был полностью охвачен огнём.



До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли 10 человек. С помощью лестницы пожарные добрались до третьего этажа и ликвидировали возгорание.



В результате пожара повреждены домашние вещи на площади 3 кв.м. и пластиковое окно, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

