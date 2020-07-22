В Бурятии двухмесячный малыш оказался один в запертой квартире

Спасатели взломали замок



В Гусиноозёрске в обеденное время 21 июля спасателям поступил звонок с сообщением о запертой квартире с ребёнком. Спасатели прибыли на место и взломали дверной замок. Они предоставили доступ в квартиру для сотрудников полиции и скорой помощи.



В помещении обнаружили двухмесячного мальчика. Матери на месте не оказалось. Ребёнка передали медикам.



Вечером мама малыша сама пришла в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. Сотрудники полиции в отношении неё составили административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



