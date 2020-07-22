Двое улан-удэнцев стащили из номера гостиницы телефон и деньги

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Парни распивали спиртное с постояльцами гостиницы



В гостинице в Советском районе Улан-Удэ утром сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам администратор объяснила, что к ним обратился постоялец с жалобой на кражу – у мужчины из номера украли сотовый телефон и деньги.



Благодаря системе видеонаблюдения, смонтированной в отеле, выяснилось, что ночью двое молодых людей ходили по номерам и распивали спиртное с постояльцами. В ходе распития спиртных напитков один из подозреваемых зашел в незапертый номер и украл у спящего жильца сотовый телефон и деньги.



Росгвардейцы задержали подозреваемых прямо в номере, после бурной ночи.



- Улан-удэнцы 19 и 20 лет были доставлены в отдел полиции. В ходе личного досмотра у одного из задержанных было изъято похищенное и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



