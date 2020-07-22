В Иркутской области после пожара обнаружили человеческие останки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В доме, где произошёл пожар, часто злоупотребляли спиртным



В дачном доме в садоводстве «Кедр» Усть-Илимска в четвёртом часу ночи 22 июля произошёл пожар. Погиб человек, личность которого в настоящее время устанавливается.



О том, что горит дачный дом, сообщили соседи. К тушению привлекались пожарные расчёты двух пожарно-спасательных частей города. На момент прибытия пожарной охраны дачный дом был полностью охвачен огнём, кровля и перекрытие обрушились.



Спустя несколько минут открытый огонь был потушен. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате на полу были обнаружены останки человека.



В результате пожара дачный дом уничтожен полностью на площади 17.5 кв.м.



- Дознаватели установили, что в доме, где произошёл пожар, постоянно собирались люди, злоупотребляющие спиртными напитками, вели себя очень шумно. По словам соседей, обнаруживших пожар, они проснулись от шума на улице. Увидев, что соседний дом охвачен огнём, вызвали пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка.



