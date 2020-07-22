Пенсионерок в Братске обманывал лжесантехник

Он сообщал о проблемах в доме и брал деньги на якобы необходимые материалы



В Братске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина похищал деньги у пожилых жильцов многоквартирных домов под видом работника коммунальной отрасли.



Подозреваемый, представляясь сантехником, приходил к пенсионеркам, сообщал о проблемах в доме и необходимости провести ремонт. Затем он брал деньги на якобы необходимые материалы для выдуманного ремонта, оставлял записку с чужими именем и номером телефона и скрывался.



По данным следствия, таким образом он обманул трёх женщин в возрасте от 70 лет.



Сотрудники уголовного розыска установили вероятную причастность к содеянному нигде не работающего 33-летнего местного жителя, ранее судимого девять раз.



Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый помещён под стражу.

