Он сообщал о проблемах в доме и брал деньги на якобы необходимые материалы
В Братске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина похищал деньги у пожилых жильцов многоквартирных домов под видом работника коммунальной отрасли.
Подозреваемый, представляясь сантехником, приходил к пенсионеркам, сообщал о проблемах в доме и необходимости провести ремонт. Затем он брал деньги на якобы необходимые материалы для выдуманного ремонта, оставлял записку с чужими именем и номером телефона и скрывался.
По данным следствия, таким образом он обманул трёх женщин в возрасте от 70 лет.
Сотрудники уголовного розыска установили вероятную причастность к содеянному нигде не работающего 33-летнего местного жителя, ранее судимого девять раз.
Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый помещён под стражу.
Пенсионерок в Братске обманывал лжесантехник
Происшествия, Фото:
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