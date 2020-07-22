 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июля

Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

21 Июля

Популярное

Пьяный житель Бурятии попросил о помощи и был обворован

Пьяный житель Бурятии попросил о помощи и был обворован
Происшествия, 
Мужчину обокрали двое подростков

В отделение полиции посёлка Онохой с заявлением о краже обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные украли его телефон, а затем сняли 24 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых – двух подростков 16 лет, один из которых ранее состоял на профилактическом учёте в ПДН за кражу. У них изъят украденный телефон.

Предварительно установлено, что молодые люди украли гаджет, когда провожали пьяного мужчина из магазина домой. Он сам попросил их о помощи.

Затем три дня они посредством «мобильного банка» перечисляли чужие деньги и тратили их.

Несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт в ПДН. Следственным отделом по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец столкнулся с вором, гулявшим в его одежде
Улан-удэнец столкнулся с вором, гулявшим в его одежде
Происшествия, 22.07.2020
Вор надел на себя украденную одежду и пошёл гулять по улицам
В Иркутской области схалтурили железнодорожники
В Иркутской области схалтурили железнодорожники
Происшествия, 22.07.2020
Выявлено нарушение законодательства  о безопасности движения на железнодорожном транспорте
В Бурятии сгорел бесхозный дом
В Бурятии сгорел бесхозный дом
Происшествия, 22.07.2020
Пожар потушили за несколько минут
В Бурятии 20 человек заболели клещевым энцефалитом
В Бурятии 20 человек заболели клещевым энцефалитом
Происшествия, 22.07.2020
Укусы клещей зарегистрированы в 21 районе Бурятии и в Улан-Удэ
В Бурятии произошли пожары из-за водонагревателей
В Бурятии произошли пожары из-за водонагревателей
Происшествия, 22.07.2020
Оба пожара случились в ванных комнатах
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта пока тщетны
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта пока тщетны
Происшествия, 22.07.2020
Только с утра пилоты обследовали более 800 квадратных километров территории
Забайкалец отобрал пять кило клубники у продавца на рынке
Забайкалец отобрал пять кило клубники у продавца на рынке
Происшествия, 22.07.2020
Продавец устроил драку, но не смог отобрать ягоду
В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке
В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке
Происшествия, 22.07.2020
В республике ликвидировали четыре лесных пожара
Майора из войсковой части Улан-Удэ осудили за мошенничество
Майора из войсковой части Улан-Удэ осудили за мошенничество
Происшествия, 22.07.2020
Майор смошенничал с выплатами за полевой выход
В Бурятии туристка из Москвы сломала ногу, гуляя по источникам
В Бурятии туристка из Москвы сломала ногу, гуляя по источникам
Происшествия, 22.07.2020
Девушку и её спутника спасатели пять часов транспортировали по навесным переправам
Иркутянки, желая похудеть, заказали запрещённые препараты
Иркутянки, желая похудеть, заказали запрещённые препараты
Происшествия, 22.07.2020
Женщины заказали препараты с сильнодействующим веществом из Казахстана
В Бурятии неопытная женщина-водитель сбила ребёнка
В Бурятии неопытная женщина-водитель сбила ребёнка
Происшествия, 22.07.2020
Стаж вождения женщины составляет год

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^