Пьяный житель Бурятии попросил о помощи и был обворован

Мужчину обокрали двое подростков
В отделение полиции посёлка Онохой с заявлением о краже обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные украли его телефон, а затем сняли 24 тысячи рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемых – двух подростков 16 лет, один из которых ранее состоял на профилактическом учёте в ПДН за кражу. У них изъят украденный телефон.
Предварительно установлено, что молодые люди украли гаджет, когда провожали пьяного мужчина из магазина домой. Он сам попросил их о помощи.
Затем три дня они посредством «мобильного банка» перечисляли чужие деньги и тратили их.
Несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт в ПДН. Следственным отделом по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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