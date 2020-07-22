В Иркутской области схалтурили железнодорожники

Выявлено нарушение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте



В Байкальскую транспортную прокуратуру обратился заместитель начальника отдела эксплуатации подвижного состава Иркутского агентства транспортного обслуживания «Федеральной грузовой компании». После обращения была проведена проверка законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.



- Проверкой установлено, что должностными лицами ВЧДЭ-12 (вагонное депо – ред.) обязанность по проведению качественного ремонта не соблюдена. Это повлекло за собой нерациональное использование материальных ресурсов организации ОАО «ФГК», являющейся участником перевозочного процесса. Работники ВЧДЭ-12 при направлении колесной пары для проведения ремонта в рукописно заполненных журналах указали информацию об одном типе оси колесной пары, а в программе – недостоверные сведения о другом типе оси колесной пары, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



На имя начальника ВЧДЭ-12 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

