Пожар потушили за несколько минут
Сегодня ночью в ДНТ «Авиатор» Иволгинского района Бурятии загорелось бесхозное нежилое строение. На момент прибытия пожарных горела кровля, огонь переходил на основные конструкции строения.
- Пожарные ликвидировали возгорание за шесть минут. В результате пожара повреждены стена и кровля нежилого строения на общей площади 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в районах республики произошло два пожара из-за водонагревателей.
В Бурятии сгорел бесхозный дом
Происшествия, Фото:
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