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В Бурятии 20 человек заболели клещевым энцефалитом

В Бурятии 20 человек заболели клещевым энцефалитом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Укусы клещей зарегистрированы в 21 районе Бурятии и в Улан-Удэ

По данным на 21 июля, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2902 человек. Среди обратившихся 915 детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.

Зарегистрировано 44 случай заболевания инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 20, клещевым бореллиозом – шесть, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – один.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году количество клещей возросло, по оценкам специалистов, в 1,5 раза.

- Вот непосредственно с себя я снял 46 или 48 клещей только за один час. В Улан-Удэ у нас клещей не так много, численность низкая, но тем не менее единичные клещи на территории Верхней Берёзовки встречаются, - рассказывал зоолог Дмитрий Переплёткин, занимающийся отслеживанием активностей клещей.

Большую концентрацию клещей эксперты выявили возле Спящего Льва – места, очень популярного у туристов и участников фотосессий.

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