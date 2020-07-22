В пригороде Улан-Удэ едва не сгорели два жилых дома

Пожар начался с бесхозного дома
Поздно вечером 21 июля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся бесхозный дом. На момент прибытия пожарных горела кровля дома, огонь перешёл на веранду. Существовала угроза перехода огня на два соседних жилых дома, расположенных в 2,5 и четырёх метрах от горящего строения.
- Пожарные встали на защиту жилых домов, а затем подали ствол на тушение возгорания. В результате пожара уничтожена кровля дома и веранда на общей площади 56 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома.
Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц.
Пожар начался с бесхозного дома
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