В пригороде Улан-Удэ едва не сгорели два жилых дома





Поздно вечером 21 июля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся бесхозный дом. На момент прибытия пожарных горела кровля дома, огонь перешёл на веранду. Существовала угроза перехода огня на два соседних жилых дома, расположенных в 2,5 и четырёх метрах от горящего строения.- Пожарные встали на защиту жилых домов, а затем подали ствол на тушение возгорания. В результате пожара уничтожена кровля дома и веранда на общей площади 56 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома.Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц.