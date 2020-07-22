Оба пожара случились в ванных комнатах
20 июля в городе Гусиноозёрске и 21 июля в селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошли пожары, вероятно, по причине нарушения правил устройства и эксплуатации водонагревателей.
Оба пожара произошли в ванных комнатах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июля в Суже во время пожара 72-летняя женщина не могла найти выход из-за сильного задымления. Бабушку спасли пожарные.
В Бурятии произошли пожары из-за водонагревателей
Происшествия, Фото:
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