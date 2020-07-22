Продавец устроил драку, но не смог отобрать ягоду
В Хилке в полицию поступило сообщение о грабеже от 25-летнего местного жителя, который торговал клубникой. К продавцу подошёл неизвестный и попросил продать ему пять килограммов ягоды, за которую он не собирался рассчитываться.
Продавец попытался остановить вора, но в ходе завязавшейся драки подозреваемый скрылся, забрав с собой клубнику.
Сотрудники полиции задержали его в ближайшем парке отдыха. От него получены признательные показания. Выяснилось, что на момент покупки у мужчины не было денег, тогда он решил ягоду отобрать.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ягода изъята и возвращена потерпевшему, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец отобрал пять кило клубники у продавца на рынке
Происшествия, Фото:
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