Забайкалец отобрал пять кило клубники у продавца на рынке

Продавец устроил драку, но не смог отобрать ягоду



В Хилке в полицию поступило сообщение о грабеже от 25-летнего местного жителя, который торговал клубникой. К продавцу подошёл неизвестный и попросил продать ему пять килограммов ягоды, за которую он не собирался рассчитываться.



Продавец попытался остановить вора, но в ходе завязавшейся драки подозреваемый скрылся, забрав с собой клубнику.



Сотрудники полиции задержали его в ближайшем парке отдыха. От него получены признательные показания. Выяснилось, что на момент покупки у мужчины не было денег, тогда он решил ягоду отобрать.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ягода изъята и возвращена потерпевшему, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

