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В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке

В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
В республике ликвидировали четыре лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три новых лесных пожара в Баргузинском и Прибайкальском районах. Один лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные из-за сухих гроз, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

За сутки тушили пять лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском и Прибайкальском районах на общей площади 15 га. С огнём боролись 105 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 26 единиц лесопожарной техники.

На утро 22 июля четыре лесных пожара ликвидированы. Продолжается тушение лесного пожара в сложной местности Усть-Баргузинского лесничества на площади 15 га.

Также продолжается работа по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке. Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля из-за улучшения ситуации с пожарами в нацпарке был снят режим ЧС.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

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