Майора из войсковой части Улан-Удэ осудили за мошенничество

Майор смошенничал с выплатами за полевой выход



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора из войсковой части 31583, которая находится в Сосновом Бору. Старший офицер признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в УФСБ России по Восточному военному округу.



Доказано, что майор незаконно получил дополнительные выплаты за якобы за участие в полевом выходе. Также он незаконно получил компенсацию взамен положенных дополнительных суток отдыха за участие в мероприятиях, проводимых без ограничения служебного времени.



Оперативные и следственные действия проводили сотрудники органов безопасности в войсках, военной прокуратуры и военного следственного отдела СК России по гарнизону Сосновый бор.



- В отношении майора было возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, - уточнили в УФСБ России по Восточному военному округу.



