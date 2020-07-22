Иркутянки, желая похудеть, заказали запрещённые препараты

Женщины заказали препараты с сильнодействующим веществом из Казахстана



Сотрудники Иркутской таможни выявили три международных отправления из Казахстана, в которых находились различные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин.



Начальник отдела административных расследований Иркутской таможни Татьяна Васютина пояснила, что все три международных груза предназначались для жительниц городов Иркутска и Братска различного возраста - от 30 до 47 лет.



Женщины, желая похудеть, заказали на зарубежных сайтах интернет-магазинов и торговых продаж препараты, в состав которых входило сильнодействующее вещество «сибутрамин», которое на территории Российской Федерации к свободному обороту запрещено.



- Так, в адрес одной из жительниц Иркутска поступили «Волшебные бобы для высокоэффективного похудения»; в адрес другой иркутянки - препараты «Li Da» и «КОКОСОМ Похудение»; в адрес жительницы Братска - препараты в ассортименте с маркировкой «ПЕРФЕКТ PLUS ПОХУДЕНИЕ», «Иэрмэй Похудение», «Билайт B-Lite», «V7 - капсулы с фруктовыми экстрактами для похудения». Общее количество незаконно ввезённых капсул, содержащих сильнодействующее вещество, составило 788 единиц, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.



В отношении каждой получательницы Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП. Всем нарушительницам грозит административное наказание в виде штрафа.

