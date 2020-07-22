Женщины заказали препараты с сильнодействующим веществом из Казахстана
Сотрудники Иркутской таможни выявили три международных отправления из Казахстана, в которых находились различные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин.
Начальник отдела административных расследований Иркутской таможни Татьяна Васютина пояснила, что все три международных груза предназначались для жительниц городов Иркутска и Братска различного возраста - от 30 до 47 лет.
Женщины, желая похудеть, заказали на зарубежных сайтах интернет-магазинов и торговых продаж препараты, в состав которых входило сильнодействующее вещество «сибутрамин», которое на территории Российской Федерации к свободному обороту запрещено.
- Так, в адрес одной из жительниц Иркутска поступили «Волшебные бобы для высокоэффективного похудения»; в адрес другой иркутянки - препараты «Li Da» и «КОКОСОМ Похудение»; в адрес жительницы Братска - препараты в ассортименте с маркировкой «ПЕРФЕКТ PLUS ПОХУДЕНИЕ», «Иэрмэй Похудение», «Билайт B-Lite», «V7 - капсулы с фруктовыми экстрактами для похудения». Общее количество незаконно ввезённых капсул, содержащих сильнодействующее вещество, составило 788 единиц, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
В отношении каждой получательницы Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП. Всем нарушительницам грозит административное наказание в виде штрафа.
Иркутянки, желая похудеть, заказали запрещённые препараты
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушку и её спутника спасатели пять часов транспортировали по навесным переправам
Женщины заказали препараты с сильнодействующим веществом из Казахстана
Стаж вождения женщины составляет год
Пострадали четыре человека
Выздоровело от COVID-19 за день вдвое больше людей, чем заболели
Отрезанные лапы преступник выкинул во время погони
Им грозит уголовное наказание
Мужчина дважды угонял машины, с которыми случались беды
Пожилую женщину вынесли пожарные
Предприимчивый мужчина получил судебный штраф
Пока поиски пропавшего самолёта результата не дали
Мужчина поверил аферистке из Сети
Мать измывалась над детьми целый год
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Обвиняемая взята под домашний арест