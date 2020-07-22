Стаж вождения женщины составляет год
Накануне, 21 июля, в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии произошёл наезд на ребёнка.
Около восьми часов вечера 31-летняя женщина на «Тойоте Спринтер» сбила на улице Советская шестилетнего ребёнка. Он получил травмы различной степени тяжести.
Стаж вождения автомобилистки составляет один год, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С начала месяца на дорогах Бурятии зарегистрировано уже девять наездов на юных пешеходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Еравнинском районе «Тойота Гайя» врезалась в бетонный блок – пострадали четыре человека.
В Бурятии неопытная женщина-водитель сбила ребёнка
Происшествия, Фото:
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