Выздоровело от COVID-19 за день вдвое больше людей, чем заболели
За сутки в Бурятии выявили всего 19 случаев заражения коронавирусом. В предыдущие дни выявляли в среднем по 30-40 новых заражённых. Рекорд же был поставлен в середине июня – сразу +90 больных за сутки.
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 22 июля зарегистрировано 3786 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2130.
Из 19 новых случаев: 10 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
Круг контактных лиц составляет 1269 человек
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2983 человека, в том числе накануне выздоровели 42 человека.
Умерли с начала пандемии 38 человек. За сутки ни одной новой смерти не было. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальные исходы фиксировались четыре дня подряд.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 348 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 417 пациентов с лёгким течением заболевания.
Число госпитализированных детей сократилось с 20 до 19. Их состояние удовлетворительное.
Снизилось и количество тяжёлых пациентов, лежащих в реанимации. Накануне их было 14, сегодня – 12. Из них на аппарате ИВЛ – три человека.
- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 353, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 - 348, свободно 621 коек. Занятость коечного фонда больными 36,2 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily»,с 20 июля в Бурятии разрешили возобновить работу бань и саун.
При этом не исключено, что с 1 августа из-за выявляемых нарушений в Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны.
Также частные детские сады предупредили, что в случае нарушений антиковидных правил они лишатся субсидий.
В Бурятии коронавирусом за сутки заразились всего 19 человек
Происшествия, Фото:
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