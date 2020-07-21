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В Забайкалье поймали угонщика-неудачника

В Забайкалье поймали угонщика-неудачника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина дважды угонял машины, с которыми случались беды

В Забайкальском крае полицейским сообщили, что на обочине автодороги по направлению в село Красный Чикой лежит автомобиль с повреждениями. Водитель на месте отсутствует. Прибывшие на место сотрудники полиции при осмотре повреждённой техники обнаружили в салоне паспорт россиянина.

Установив собственника автомобиля, полицейские выяснили, что найденный документ не принадлежит владельцу «Нивы». Мужчина пояснил, что машина должна находиться в гараже, и он ничего не знает об её повреждении.

- Сотрудники полиции установили местонахождение гражданина, паспорт которого был обнаружен в салоне отечественного автомобиля. Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов 28-летний житель Прииска Большая Речка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Молодой человек, зная о том, что владелец автомобиля длительное время отсутствует дома, взломал дверные запоры на гараже. Он завёл автомобиль, замкнув провода, и направился в село Красный Чикой. По дороге не справился с управлением и наехал на корову. В результате автомобиль опрокинулся. Подозреваемый с места происшествия скрылся, бросив «Ниву». При этом, выронив в салоне автомобля свой паспорт.

В ходе дальнейшей работы с подозреваемым, сотрудники полиции установили его причастность к угону ещё одного автомобиля «Nissan AD», произошедшего ранее. Тогда преступник также пытался уехать на угнанном автомобиле, но по дороге произошло замыкание электропроводки, в результате чего автомобиль воспламенился.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в УМВД по Забайкальскому краю. 
угон
 
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