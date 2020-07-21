Пожилую женщину вынесли пожарные
Сегодня утром пожарные потушили пожар в жилом доме в селе Сужа Иволгинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сообщение о пожаре поступило в 08.53 часов утра. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в брусовом доме.
Начальник караула Михаил Хмара, помощник начальника караула Алексей Федотенко и пожарный Андрей Шишмарев вынесли из горящего дома 72-летнюю бабушку.
Сам очаг возгорания был оперативно потушен на площади 3 кв.м. Всего к ликвидации было привлечено семь пожарных и две единицы пожарной техники.
- На момент возгорания женщина находилась в доме одна, по её словам, всё было в дыму, в том числе и выход, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Шулунов.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии было потушено 10 техногенных пожаров, из них три случая – в жилом секторе, остальные возгорания – это горение бесхозного строения и мусора.
В Бурятии бабушка не могла найти выход на пожаре в доме
Происшествия, Фото:
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