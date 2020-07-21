Мужчина поверил аферистке из Сети
Накануне в полицию обратился житель города Усолье-Сибирское. Мужчина через интернет хотел приобрести породистую собаку, однако, переведя незнакомке определённую сумму денег, так и не дождался четвероногого друга.
Все произошло 10 июля, когда усольчанин из многочисленных объявлений в Интернете о продаже собак породы шпиц наткнулся на привлекательное предложение. Позвонив по указанному в объявлении телефону, он поговорил с женщиной, которая пояснила, что находится в Уфе.
- Мошенница рассказала, что достаточное удаление от места проживания покупателя не является проблемой. Доставить питомца будущему хозяину женщина пообещала с помощью авиасообщения, на что требовались денежные затраты. Сначала данное предложение мужчину смутило, и все же низкая стоимость собаки взяла над разумом верх, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.
Затем от лже-продавца стали поступать запросы о переводе денег на расходы, связанные с авиадоставкой питомца. В итоге мужчина сделал несколько денежных переводов на сумму более пяти тысяч рублей, после которых мошенница перестала выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции отмечают, что в текущем году этот случай мошенничества является не единичным. По аналогичной схеме уже трое усольчан, пытаясь приобрести собаку породы шпиц, стали жертвами обмана.
Усольчанин лишился денег, покупая шпица
Происшествия, Фото:
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