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В Забайкалье задержаны нарушители, незаконно спилившие деревья

В Забайкалье задержаны нарушители, незаконно спилившие деревья
Происшествия,  Фото:пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края
Им грозит уголовное наказание

В Забайкальском крае по поручению зампредседателя краевого правительства Андрея Гурулева в Петровск-Забайкальский район была направлена группа специалистов для пресечения незаконных рубок леса. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Сегодня ночью специалисты отдела организации государственного надзора в лесах минприроды края и управления лесничествами Забайкалья совместно с правоохранительными органами Петровск-Забайкальского отдела в Малетинском участковом лесничестве поймали с поличным группу из трёх человек, которые незаконно заготавливали древесину – сырую сосну.

- Было спилено около 30 кубических метров древесины. Нарушителей, транспортное средство, трактор и бензопилы передали в правоохранительные органы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, устанавливается. Нарушителям грозит уголовное наказание, – рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.
Забайкальский край черные лесорубы
 
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