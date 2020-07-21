Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
20 июля в улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии загорелось бесхозное строение.
На момент прибытия пожарных строение было объято огнём. Ввиду позднего обнаружения пожара постройка сгорела дотла.
Причиной, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорело бесхозное строение
Происшествия, Фото:
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