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В Бурятии сгорело бесхозное строение

В Бурятии сгорело бесхозное строение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ

20 июля в улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии загорелось бесхозное строение.

На момент прибытия пожарных строение было объято огнём. Ввиду позднего обнаружения пожара постройка сгорела дотла.

Причиной, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


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