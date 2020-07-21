Обвиняемая взята под домашний арест
В Иркутске заместителю старшего судебного пристава Правобережного отдела УФССП по Иркутской области предъявлено обвинение в получении взятки.
По версии следствия, весной обвиняемая получила взятку в 30 тысяч рублей за отмену запрета на регистрационные действия в отношении имущества физического лица и окончание исполнительного производства.
Преступление выявили сотрудники УФСБ. Накануне следователи задержали женщину.
Она взята под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске замначальника отдела судебных приставов попалась на взятке
Происшествия, Фото:
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