В Иркутске замначальника отдела судебных приставов попалась на взятке

Обвиняемая взята под домашний арест



В Иркутске заместителю старшего судебного пристава Правобережного отдела УФССП по Иркутской области предъявлено обвинение в получении взятки.



По версии следствия, весной обвиняемая получила взятку в 30 тысяч рублей за отмену запрета на регистрационные действия в отношении имущества физического лица и окончание исполнительного производства.



Преступление выявили сотрудники УФСБ. Накануне следователи задержали женщину.



Она взята под домашний арест.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

