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В Иркутске замначальника отдела судебных приставов попалась на взятке

В Иркутске замначальника отдела судебных приставов попалась на взятке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемая взята под домашний арест

В Иркутске заместителю старшего судебного пристава Правобережного отдела УФССП по Иркутской области предъявлено обвинение в получении взятки.

По версии следствия, весной обвиняемая получила взятку в 30 тысяч рублей за отмену запрета на регистрационные действия в отношении имущества физического лица и окончание исполнительного производства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Накануне следователи задержали женщину.

Она взята под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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