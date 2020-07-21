Кража произошла на парковке перед торговой точкой
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу из автомобиля. Кража произошла в конце мая на парковке рядом с магазином самообслуживания на улице Сахьяновой. Подозреваемым оказался 18-летний горожанин, ранее уже условно осуждённый за серию кража.
Всё произошло вечером. Молодой человек стащил из салона машины дамскую сумку, пока её хозяйка – сотрудница торговой точки - вместе с помощником меняла колесо. В сумке лежали кошелёк с 15 тысячами рублей, документы и банковские карты, серебряные изделия. Общий ущерб потерпевшая оценила в 23 тысячи рублей.
Раскрытию преступления способствовали записи с уличных камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку от места происшествия. Одна из них запечатлела произошедшее.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Обвиняемая взята под домашний арест
Поступок водителя «Лэнд Крузера» крайне возмутил отдыхающих
Кража произошла на парковке перед торговой точкой
Её подругу взрослым удалось спасти
Удалось не допустить распространения огня на соседние дома
Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра
Мужчина украл трубы и продал
Мужчина совершил серию краж из дач
Шесть лет аферист был в бегах
Он застал сожительницу целующейся с другом
Дознаватели МЧС использовали беспилотник и газоанализатор
Мужчине помог улан-удэнец, находящийся на пробежке
Сбитый пешеход, вероятно, был пьян
Виновник аварии устроился бульдозеристом, чтобы выплатить моральный ущерб