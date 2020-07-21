Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо

Кража произошла на парковке перед торговой точкой



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу из автомобиля. Кража произошла в конце мая на парковке рядом с магазином самообслуживания на улице Сахьяновой. Подозреваемым оказался 18-летний горожанин, ранее уже условно осуждённый за серию кража.



Всё произошло вечером. Молодой человек стащил из салона машины дамскую сумку, пока её хозяйка – сотрудница торговой точки - вместе с помощником меняла колесо. В сумке лежали кошелёк с 15 тысячами рублей, документы и банковские карты, серебряные изделия. Общий ущерб потерпевшая оценила в 23 тысячи рублей.



Раскрытию преступления способствовали записи с уличных камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку от места происшествия. Одна из них запечатлела произошедшее.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

