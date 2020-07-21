В Бурятии горящий дом помогали тушить военные

Удалось не допустить распространения огня на соседние дома



Вчера, 20 июля, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. Пожарные прибыли через три минуты после сообщения. На момент их прибытия дом и пристроенная веранда горели изнутри.



Существовала угроза перехода огня на тепляк, расположенный в трёх метрах от горящего дома, а также из-за сильного ветра был риск распространения пожара на несколько жилых домов. Также тушение пожара осложнялось отделкой горящего дома металлопрофилем.



К ликвидации возгорания были привлечены силы пожарных и войсковой части 59313-27.



Дом и веранда выгорели полностью. Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

