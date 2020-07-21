В Бурятии произошёл крупный пожар









Поздним вечером 20 июля в селе Курумкан в Бурятии загорелись бесхозные постройки.На момент прибытия первого пожарного расчёта полностью были объяты огнём два строения. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие постройки и пилораму.- Пожарные подали один ствол на защиту близстоящих строений, в место интенсивного горения был подан лафетный ствол. Тушение осложнял сильный ветер. В результате пожара две постройки уничтожены на общей площади 175 кв.м., распространение огня на другие строения пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.