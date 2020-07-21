В Бурятии произошёл крупный пожар

Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра
Поздним вечером 20 июля в селе Курумкан в Бурятии загорелись бесхозные постройки.
На момент прибытия первого пожарного расчёта полностью были объяты огнём два строения. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие постройки и пилораму.
- Пожарные подали один ствол на защиту близстоящих строений, в место интенсивного горения был подан лафетный ствол. Тушение осложнял сильный ветер. В результате пожара две постройки уничтожены на общей площади 175 кв.м., распространение огня на другие строения пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
Удалось не допустить распространения огня на соседние дома
Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра
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