Улан-удэнец украл 30 полипропиленовых труб

Мужчина украл трубы и продал



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже пластиковых труб из ограды дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Вором оказался 37-летний горожанин, подрабатывающий разнорабочим на пилораме.



Установлено, что мужчина, злоупотребляющий спиртным, проходил мимо двора, где строится жилой дом. Через щель в заборе он увидел связку трёхметровых полипропиленовых труб, необходимых для монтажа системы водоотведения, и украл их. Хозяйки в это время не было.



30 труб улан-удэнец продал. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.



- Отметим, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению мужчины в преступлении против жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

