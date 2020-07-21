Мужчина украл трубы и продал
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже пластиковых труб из ограды дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Вором оказался 37-летний горожанин, подрабатывающий разнорабочим на пилораме.
Установлено, что мужчина, злоупотребляющий спиртным, проходил мимо двора, где строится жилой дом. Через щель в заборе он увидел связку трёхметровых полипропиленовых труб, необходимых для монтажа системы водоотведения, и украл их. Хозяйки в это время не было.
30 труб улан-удэнец продал. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.
- Отметим, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению мужчины в преступлении против жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Улан-удэнец украл 30 полипропиленовых труб
Происшествия, Фото:
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