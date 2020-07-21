В Иркутской области мошенник провернул махинации с автомобилями на 12 млн

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шесть лет аферист был в бегах



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Зима, обвиняемого в серии мошенничеств в сфере купли-продажи автомобилей. Установлена причастность фигуранта к 28 эпизодам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По версии следствия, в 2011-2013 годах мужчина выступал посредником при продаже или покупке на рынке подержанных автомобилей. Он получал от граждан деньги или автомобили, после чего присваивал их себе.



После того как мужчина продавал авто в Иркутске, он не только не возвращал бывшему собственнику деньги, но и под предлогом покупки для него более дорогого автомобиля получал якобы недостающую для сделки сумму. При этом мошенник врал, что не отдаёт деньги якобы из-за проблем с документами на авто или внезапной поломкой, а также других трудностей.



В каждом конкретном случае ущерб варьировался от 100 тысяч рублей до миллиона. Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей.



В 2013 году обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и шесть лет находился в федеральном розыске. В октябре 2019 года его задержали в Красноярском крае и доставили в Иркутскую область. Всё это время мужчина официально нигде не работал, проживал по поддельному иностранному паспорту и представлялся гражданином Армении.



Материалы уголовных дел, возбужденных по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», утверждены прокурором и переданы в суд.





