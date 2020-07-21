Он застал сожительницу целующейся с другом
В Иркутской области Усольский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя, избившего свою сожительницу до смерти. Преступление было совершено с особой жестокостью, так как всё произошло на глазах старших детей, проснувшихся утром от звуков ссоры.
В ноябре 2019 года сожители пригласили к себе в гости знакомого и вместе с ним распивали спиртное. Через какое-то время хозяин квартиры ушёл спать, а гражданская жена с гостем остались на кухне наедине. Проснувшись в четыре утра, мужчина отправился на кухню, где застал друга и возлюбленную целующимися.
Мужчина набросился сначала на друга, ударив его по лицу, но тот его оттолкнул и ушёл домой. Тогда он переключился на женщину, стал избивать её ногами и руками по разным частям тела. После, вооружившись стулом, продолжил наносить ей удары.
Женщина получила множественные телесные повреждения в виде переломов, рваных ран и обширных кровоподтеков. Дети просили не бить маму, однако он не остановился.
Отец семейства выволок за волосы супругу в коридор, собрался и ушёл на работу, старших детей отправил в школу. Дома остались младшие дети со своим дедушкой. Он и вызвал скорую помощь – врачи констатировали смерть женщины. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.
- Суд признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления, совершенного с особой жестокостью по части 4 статьи 111 УК РФ. Суд назначил осужденному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд присоединил к основному наказанию наказание по приговору другого суда за употребление наркотических средств, назначенному условно в сентябре 2019 года. Окончательное наказание суд назначил в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Усольского горсуда.
Житель Иркутской области на глазах четверых детей забил их мать до смерти
Происшествия, Фото:
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